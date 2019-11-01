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التعدين الأهلي يتسبب في معاناة شركة قطرية

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التاريخ: 01-نوفمبر-2019

التعدين الأهلي يتسبب في معاناة شركة قطرية

كشفت شركة قطرية تعمل في مجال التعدين عن عقبات توجهها في مربع (62B) بسبب التعدين الأهلي، وأوضح المدير التنفيذي بشركة قطر للتعدين ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية السودانية للتعدين، خالد العبيدلي، لدى لقائه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن الشركة تعمل في مربعين بالبحر الأحمر وتضم كوادر سودانية بنسبة (95%) وأعمالها تسير بصورة طيبة في مربع (62) وهناك بعض العقبات في مربع (62B) بسبب التعدين الأهلي.

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وأكد الوزير التزامه التام بتسهيل عمل كافة الشركات التي تعمل في مجال الطاقة والتعدين بإزالة كافة التشوهات التي أقعدت الاستثمار في هذا المجال سابقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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