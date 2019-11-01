وزير المالية: إعفاء الديون قبل نهاية 2020

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي عن توصله لاتفاق مع المجتمع الدولي خلال زيارته الأخيرة على خارطة طريق لإعادة تأهيل السودان، بجانب إدراج السودان كدولة مستحقة للاستفادة من تمويل وكالة التنمية الدولية، التي تقدم منحاً وقروضاً ميسرة قد تصل إلى بليون دولار.

وقال البدوي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن البرنامج لا يشترط دفع السودان أي متأخرات أو دفع ديونه التي تفوق الـ(50) مليار دولار لحصوله على التمويل الدولي، لافتاً إلى أن البرنامج سيبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ابتداءً من مارس 2020، وقال ستتم عملية سداد متأخرات ديون صندوق النقد الدولي بواسطة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بجانب استمرار المشاورات لإعفاء الديون قبل نهاية العام 2020.

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وكشف البدوي عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية للقاء رؤساء اللجان في الكونجرس ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، والبنك وصندوق النقد الدوليين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)