تفاصيل إبعاد (29) مستشاراً قانونياً من مؤسسات ضخمة

أجرى وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري أمس، حركة تنقلات واسعة للمستشارين القانونيين بالوزارة، وقضى القرار بنقل (29) مستشاراً قانونياً إلى رئاسة الوزارة، وشمل القرار، مستشار عام البنك الزراعي، رئيس الإدارة القانونية ببنك السودان المركزي، مستشار عام وزارة الاتصالات، مستشار عام مصلحة الأراضي ولاية الخرطوم، رئيس الإدارة القانونية لشركة مطار الخرطوم، ومستشار عام صندوق إعمال الشرق، مستشار عام شركة مصفاة الخرطوم، مستشار عام وزارة التربية والتعليم الاتحادية، مستشار عام الإدارة القانونية بالبنك المركزي، مستشار عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، رئيس الإدارة القانونية الصندوق القومي لرعاية الطلاب، رئيس الإدارة القانونية لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مستشار عام هيئة الأوقاف، رئيس الإدارة القانونية للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، مستشار عام مجلس التخصصات الطبية، مستشار عام الشركة السودانية للبريد، مستشار عام شركة الخرطوم للأوراق المالية، مستشار عام وزارة المعادن، رئيس الإدارة القانونية وحدة السدود، مستشار عام وزارة الموارد المالية والري والكهرباء، رئيس الإدارة القانونية لديوان الضرائب، مستشار عام الشؤون المالية والإدارية، مستشار عام ولاية الخرطوم محلية الخرطوم، مستشار عام وكالة السودان للأنباء، مستشار عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مدير المكتب التنفيذي، رئيس الإدارة القانونية ديوان الزكاة، ومستشار عام الصندوق القومي للإسكان والتعمير، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)