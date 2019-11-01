ضبط شبكة تعمل في الدجل والشعوذة

التاريخ: 01-نوفمبر-2019 فى : حوادث ضبطت مباحث محلية بحري قسم الحلفايا شبكة تعمل في الاحتيال والدجل والشعوذة وتنزيل الأموال، ووفقاً لمصادر، إثر توفر معلومات تفيد بنشاط الشبكة، تم تكوين فريق ومداهمة المنزل، حيث ضبط المعروضات بمنزل المتهمين عبارة عن أوراق نقدية سودانية وأجنبية، والقبض على المتهمين وتدوين بلاغات في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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