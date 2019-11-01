فدوى تتعهد بترقية جامعة الخرطوم في التصنيف العالمي

التاريخ: 01-نوفمبر-2019 فى : أخبار تعهدت مديرة جامعة الخرطوم، فدوى عبد الرحمن علي طه، بالسعي الجاد لترقية موقع الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات، وذلك بالعناية بالبحث العلمي وتذليل العقبات التي تواجده الأساتذة. Advertisements وأكدت فدوى اهتمامها بتحسين وضع الأستاذ الجامعي ومساعدي التدريس، ومعالجة المشكلات الراهنة وفقاً للأولويات، وناقشت المديرة مع الأساتذة، خلال طوافها على كليات العلوم، العمارة، الهندسة، وإدارة مطلوبات الجامعة، بمجمع الوسط آلية اختيار عمداء الكليات، وأكدت أنها تستهدي برأي الاساتذة، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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