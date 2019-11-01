الاتحاد الأوروبي يستفسر عن موقف الحكومة من تسليم “البشير” للجنائية

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
استفسر وفد الاتحاد الأوروبي الزائر للخرطوم، النائب العام، عن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، والأحداث الأخيرة في فض الاعتصام، والانتهاكات التي وقعت وما تم من إجراءات بالخصوص.
وأكد النائب العام، تاج السر علي الحبر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن النيابة العامة تعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989 بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي.
وبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي أكد دعمه للسودان في هذه المرحلة الانتقالية، جملة من القضايا وطرح عدداً من الاستفسارات، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسئلة بشأن الأحداث السابقة طوال فترة الـ(30) عاماً تدور في أذهان المجتمع الدولي ومنها موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس السابق عمر البشير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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