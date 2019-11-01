مقتل (3) من مواطني أبيي على أيدي متفلتي الجيش الشعبي

كشفت قيادات بارزة من قبائل المسيرية ودينكا نقوك بمنطقة أبيي عن مقتل (3) من أبناء المنطقة واختطاف أحد الرعاة ونهب (300) رأس من الأبقار بواسطة متفلتين من الجيش الشعبي جنوب بحر العرب.
وطالب القيادي بدينكا نقوك كوال مليك في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، بعثة يونيسفا القيام بمهامها بالقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة، مشيراً إلى عمليات النهب والاعتداءات المتكررة على المواطنين داخل منطقة أبيي.
ولفت شول إلى أن بعثة يونيسفا لا تحرك ساكناً أمام هذه الممارسات السالبة رغم أن مواطني المنطقة تقدموا لها بعدة شكاوى بشأن هذه الانتهاكات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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