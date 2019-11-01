إطلاق سراح (7) قيادات عسكرية متهمين في المحاولة الانقلابية

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
أمرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بإطلاق سراح (7) متهمين من المعاشيين بالقوات النظامية، على خلفية اتهامات بمشاركتهم في المحاولة الإنقلابية الأخيرة، وشددت على إخلاء سبيلهم فوراً ما لم تكن عليهم أي تهم أخرى.
وواجه المتهمون الـ(7) تهماً تتعلق بالاشتراك والاتفاق على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، بجانب إدارة منظمات الإجرام والإرهاب في بلاغ تقدم به جهاز المخابرات العامة ضد الطيب المصباح وآخرين.
وألغت نيابة مكافحة الفساد بحسب صحيفة الصيحة، التهم الموجهة بحق المتهمين الطيب المصباح عثمان متهم أول، بجانب محمد الأمين محمد محمد الأمين، ومبارك محمد أحمد حمد الحسين، ومحمد زاكي الدين آدم زاكي الدين، وصديق سيد أحمد محمد نور إبراهيم وأيمن عمر فرج الله دفع الله.
وشطبت الاتهام في مواجهة المتهمين الـ(7)، وأكدت استمرار الإجراءات في مواجهة بقية المتهمين، على أن يتم إخطار الأطراف بالقرار وحقهم في الاستئناف وتدوين تاريخ الإخطار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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