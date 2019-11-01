الأمة يطالب بمساءلة وزير الصحة الاتحادي المكلف بسبب تصريحاته الغير مسؤولة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بيان من مجلس التنسيق بحزب الامة القومي

بيان حزب الأمة القومي

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الامة القومي

مجلس التنسيق

عقد مجلس التنسيق في مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/10/2019م، اجتماعاً برئاسة الحبيب رئيس الحزب وكامل عضويته وبعد التداول في مختلف القضايا في الشأن الوطني أصدر البيان التالي نصه:

1. لأبد من اتخاذ إجراء ضد وزير الصحة الاتحادي ومساءلته بسبب تصريحاته الغير مسئولة والتي أحدثت ضرراً بليغاً نسال الله أن تستطيع الحكومة تدارك آثاره الكارثية علي البلاد.

2. يطالب حزب الأمة القومي بمراجعة كل التعيينات التي كان فيها خطأ تحاشي لاضرار المتوقعة منها.

3. يرى حزب الأمة القومي إن تعيين الولاة لأبد أن يخضع لإرادة أهل الولاية المعنية بالمعايير المتفق عليها.

نسأل الله التوفيق فيما فيه خير السودان

مجلس التنسيق