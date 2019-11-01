محمد وداعة، عندما تتباهى القرعاء بشعر اختها!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> اقول لمحمد وداعة إنه إذا دافع احدهم عن الزنديق محمود محمد طه ، مدعي النبوة بعد نبينا ورسولنا محمد صلى الـله عليه وسلم في احد قروبات الواتساب او عمل على نشر دعوته الباطلة ساتصدى له بالرد سيما إذا لم ينبر احد أخر لمواجهته وكذلك الحال لمن يزعم ان اليهود سيدخلون الجنة بحجة انهم ليسوا كفارا رغم انهم ، بنص القرآن الكريم ، اشد الناس عداوة للذين آمنوا ، وكذلك الحال بالنسبة لمن يتبنى اتفاقية سيداو أو غير ذلك من الهرطقات والخزعبلات الحمقاء.

> لماذا افعل ذلك يا ترى؟

> أجيب : لان الـله تعالى منح امتنا الاسلامية الخيرية على جميع الامم جراء استجابتها للتوجيه القرآني :(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ)

> اقول هذا بين يدي حديث نسبه وداعة للاخ مبارك الكودة نصحني فيه بان (اترك الناس في حالهم) حتى لو هرفوا بالساقط من القول او تطاولوا على رب العزة سبحانه اوقدحوا في العقيدة وخاضوا في احاديث الافك وحرموا وحللوا وفق امزجتهم واهوائهم ، وهذا ما لن يحدث وفي عرق ينبض ذلك ان رضوان الـله مقدم عندي على ما سواه واساله الاخلاص في القول والعمل فهو حسبنا ونعم الوكيل.

ليت الذي بيني وبينك عامر

وبيني وبين العالمين خراب

اذا صح منك الود فالكل هين

وكل الذي فوق التراب تراب

> نعم ، لقد عجبت والـله لمحمد وداعة الذي ، بدلا من ان يرد على تعقيبي على دفاعه عن اتفاقية سيداو ، استدعى حوارا جرى بيني وبين الاخ مبارك الكودة في احد قروبات الواتساب ، استنصر بالكودة واستشهد بحديثه ، بدون ان يورد ردي عليه ، مستخدما اسلوب : (لا تقربوا الصلاة) بدون اكمال الآية بعبارة (وانتم سكارى)!

> هذا سلوك طبيعي لوداعة وهذا انموذج من اخلاقه ومكره الذي عرف به!

> اقول لوداعة إن الامانة المهنية كانت تقتضي ايراد تعقيبي على اتهامات الكودة لي ولكن متى كانت الامانة جزءا من اخلاق او سلوك وداعة؟!

> اورد قطعة صغيرة من حديث الكودة الذي استشهد به وداعة لابصر القارئ باصل الخلاف بيني وبين الكودة والذي استدعى ذلك الحوار ولن استفيض سيما وان علاقتي بالكودة الآن (عسل على لبن) بعد أن جرت مياه كثيرة تحت الجسر جراء التطورات السياسية الاخيرة فقد قال الكودة الآتي

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