مشاجرات وسط إطلاق أعيرة نارية بسبب هذه الفنانة….

الخليج 365:

تسببت فنانة جماهيرية في خلاف حاد بين شاب وابن رجل أعمال شهير في إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الرياض مما أدخل الذعر والهلع في نفوس من شهدوا الحادثة.

وتعود التفاصيل إلى أن نقاشاً شخصياً حاداً نشب بين الفنانة والشاب الذي تربطها به معرفة، داخل إحدى الكافيهات ليتطور الأمر بتدخل نجل رجل الأعمال، ونشوب خلاف تأجج كثيراً، ليعتدي أحد الأطراف على الآخر الذي تهور واستخدم السلاح بإطلاق رصاص في الهواء ليسارع عدد من الأصدقاء لاحتواء الموقف حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.