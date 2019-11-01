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الخليج 365:
تسببت فنانة جماهيرية في خلاف حاد بين شاب وابن رجل أعمال شهير في إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الرياض مما أدخل الذعر والهلع في نفوس من شهدوا الحادثة.
وتعود التفاصيل إلى أن نقاشاً شخصياً حاداً نشب بين الفنانة والشاب الذي تربطها به معرفة، داخل إحدى الكافيهات ليتطور الأمر بتدخل نجل رجل الأعمال، ونشوب خلاف تأجج كثيراً، ليعتدي أحد الأطراف على الآخر الذي تهور واستخدم السلاح بإطلاق رصاص في الهواء ليسارع عدد من الأصدقاء لاحتواء الموقف حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرات وسط إطلاق أعيرة نارية بسبب هذه الفنانة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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