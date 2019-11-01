تاجيل تجميع المنتخب للسابع من نوفمبر.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ استمرار مباريات الممتاز حتى السادس من نوفمبر

▪︎ الهلال يتاهب للسوكرتا بالسبت ويواجه الفرسان الاسبوع القادم

▪︎ قمة الارسنال وحي العرب تحسم صراع المقدمة قبل التوقف للمنتخب

▪︎ المريخ يتجاوز مطب السلاطين ويعود باغلي النقاط من الفاشر

▪︎ الهلال في اصعب موقف بسبب الكشف الافريقي

▪︎ هل قسونا على مدرب الهلال بسبب تراجع مستوى الفريق ،!؟،

▪︎ اسرار طبية لإبعاد الحارس جمال سالم عن المباريات السابقة

▪︎ ابعاد بشة مجددا عن مباراة حي العرب بورتسودان

▪︎ 50 ثانية تعيد الغربال للمريخ في نوفمبر عبر مقطع فيديو ،،،

▪︎ ظهور لاعب المريخ بشعار مختلف ربما يثير أزمة وسط الجماهير ،،،

▪︎ مباراة المريخ ومريخ الفاشر تشهد ظاهرة بريمة في مواجهة ابنه ياسر ،،

▪︎ المستشار تركي ال الشيخ يتخلى عن الزمالك ويعود للاهلاوية من جدبد

▪︎ لقاء القمة في كف عفريت بسبب المنتخب الوطني والبطولة الافريقية

▪︎ ٣ مقاعد للقارة الافريقية في كاس الاندية العالمية بالصين ٢٠٢١

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# اخيراً حسمت اللجنة المنظمة للممتاز مع الجهاز الفني للمنتخب امر تجمع اللاعبين للمعسكر المقفول اعتبارا من السابع من نوفمبر القادم بدلا عن الخامس منه ،،

وكان التاريخ الثاني بعد إعلانه من قبل قد احدث ربكة خاصة وان اللجنة المنظمة برمجت مباريات خلال يومي الخامس والسادس من نوفمبر

وابرز هذه المباريات مباراة الهلال والفرسان في السادس من نوفمبر ويصر الجهاز الفني للهلال على هذه المباراة لانها تعطيه فرصة لتمارين قبلها وتفيده من خلال مستوى اهلي الخرطوم الاخير وفوزه على الخرطوم الوطني ومستواه ايضا امام هلال الابيض رغم خسارته بهدفين لهدف احدها من ركلة جزاء ،،،

كما تبرز مباراة اهلي شندي وحي العرب بحكم مستويات الفريقين ونقاطهما ومنافستهما للقمة تكتسب أهمية كبرى ،،

كما تشهد الجولة مباريات متباينة منها مباراة المريخ واهلي عطبرة في عطبرة الخامس من نوفمبر ولقاء قادم مع الخرطوم ، ابراهومة في مواجهة فريقه السابق ،،وغيرها من مباريات خاصة الامل المنتفض والمنافس هذه المرة بقوة للعودة للتمثيل الافريقي من جديد ،،، خلال الابيض سيواجه الشرطة القضارف في جولته القادمة

# الهلال اليوم واستعدادا لفريق السوكرتا ومباراة السبت المرتقبة في الجوهرة الزرقاء يجرى مرانا ختاميا بملعبه بالجوهرة الزرقاء ً ويتوقع ان يشارك فيه جميع اللاعبين

وربما يعيب بشة بسبب الراحة وعدم خوض التمارين السابقة وبالتالي غيابه عن مباراة حي العرب بورتسودان وسيعمل الجهاز الفني على إلحاقه بمباراة اهلي الخرطوم بعد ان تقرر قيامها في مواعيدها السادس من نوفمبر ،،

وهناك احتمال كبير لعودة الحارس جمال سالم للعرين بعد ان حالت ظروف طيبه عن ظهوره في المباريات السابقة ومعاناته من آلام الظهر حيث منح راحة حتى لا تتفاقم الحالة وموقف الهلال الحرج خاصة في كشفه الافريقي ،،

وبمناسبة الكشف الافريقي يقول محدثي نراكم حملتم كثيراً على المدير الفني للهلال صلاح ادم وهو يعاني من تقلص الكشف بجانب الاصابات والإيقافات واللاعبين الذين ابعدوا ً كما انه يعاني من تراجع مستوى لاعبين اساسيين والذي لا يوجد له اي تفسير مثل اللاعب وليد الشعلة ،،

ويقول محدثي ان ادم عانى ايضا من البرمجة السابقة للدوري والبطولة الافريقية وارتباطات المنتخب التى اثرت على مردود الهلال ،،

الحق يقال اننا لم نحمل على الكوتش صلاح من فراغ فقد اتفق معنا محدثي على ان هناك تراجع في مستوى الفريق واعتراف بهذا حتى من قبل الجهاز الفني وتختلف هنا المبررات ،،

نعلم ان الكشف الافريقي تقلص والمشاركة محدودة تقريبا في ١٥ لاعب اذا استبعدنا حراس المرمى الثلاثة وإيقاف نزار وشطب بعض اللاعبين من الكشف وإصابة الدمازين وسفاري وانه لا يحق للهلال اي اضافات الى في يناير وهذا معناه ان يخوض مباريات الدورة الاولى ، المباريات الثلاثة في المجموعة بهذا العدد المحدود ، والمخاوف تظل قائمة مع توقع إصابات او إيقافات

وقد يكون من أسباب المستوى وتراجعه التدوير او الراحة التى تمنح لبعض اللاعبين وكذلك الخوف من إصابات وغيره وما يعانيه اللاعبون من ملاعبنا الكروية ،،

ندرك تماماً انه لا يوجد متوسط دفاع وحتى الموجود واحد وغير جاهز بدنيا المعتصم بينما الدمازين سيطول غيابه ولن يلحق بالمباريات الثلاثة الافريقية ،،

اعتقد اننا لا عداء لنا مع صلاح ولا مع مجموعته وعندما نوجه له النقد فانما لانه المدبر الفني ومسئول من الجميع سواء المدرب العام او مدرب الحراس او مدرب اللياقة ،،

حقيقة نقدنا كان قاسي له بحجم النقاط الثمانية التى خسرها الهلال في ثلاث مباريات متتالية وواحدة على ملعبه ،،

نتمنى ان بتجاوز الهلال هذا التحدي الاكبر في ظل هذه الظروف الصعبة والذي ختم محدثي حديثه معي من ان اي مدرب ماذا سيفعل مع فريق ولاعبين محدودين ولا خيارات موجودة بل هناك توليف وهكذا ،،،

ما يحمد له ان الهلال حتى الان في المنافسة ويمكن لو تجاوز المباريات الثلاثة الاولى بنجاح برغم صعوبتها خاصة الثانية والثالثة فانه يمكن ان يعبر بحكم بقية المواجهات والإضافات التى ستتم وكذلك اللعب على الارض بالجوهرة الزرقاء ،،

والان ربما تواجه الهلال مشكلة اخرى بسبب المنتخب وليس الامر في موضوع تاجيل لقاء القمة الذي اصبح في حكم المؤجل لان المتتخب يعود من جنوب افريقيا يوم ٢١ نوفمبر والقمة محدد لها ٢٣ نوفمبر ، حتى ولو تأجلت ٤٨ ساعة فانها تضايق الهلال قبل مباراته الافريقية الاولى على ملعبه في التاسع والعشرين من نوفمبر ، وانما الهلال سيعاني من إرهاق اللاعبين والسفر بالساعات الطوال لجنوب افريقيا ورحلة العودة بعد المباراة والتى ستلعب يوم ١٩ نوفمبر ،،

اعتقد ان الهلال رغم الربكة السابقة في المشاركات الا ان الهلال تخطى اكبر العقبات وتأهل حتى وهو منقوص في مواجهة اينمبا ونتمنى ان يكون في ارتباطات المنتخب فائدة للاعبي الهلال قبل مواجهات النادي في المحموعات الافريقية ،،

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لحن الختام

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# تجاوز المريخ بصعوبة مباراته امام مريخ الفاشر بهدف من توقيع البديل سيف تيري في شوط المدربين حيث تفوق جمال ابوعنجة على المدرب المعروف محسن سيد ، محسن الدي بدأ بتشكيلة مثالية خاصة وهي تضم عدد من نجوم القمة السابقين وعلى رأسهم ضفر ومجدي وقصاري وأفول و غيرهم من لاعبي المريخ السابقين ولكنه نراه اخرج اخطر لاعبي الفريق في الشوط الثاني مجدي وملهم،،

المباراة شهدت ظاهرة تواجد حامد بريمة الأب مع الجهاز الفني للمريخ العاصمي وابنه ياسر بريمة كحارس مرمى لمريخ الفاشر ، وقد قدم الحارس مباراة كبيرة وانقذ اهداف محققه ولا يسأل عن هدف المريخ الذي جاء من خطا لمتوسط الدفاع وحالة انفراد كاملة في مواجهة المرمى للبديل تيري ،،

طبعا كانت هناك حالة مشابهة في لقاء الهلال والأمل بعطبرة وعبد الفتاح زغبير يقود بعثة الهلال وابنه حارسا للأمل العطبراوي ولكنه كان في دكة البدلاء ولم يشارك في المباراة ،،

عاد المريخ بنقاط الفاشر كاملة بينما فقد نقاط نيالا في مواجهة الوادي وسيلعب المريخ مباراته القادمة في مواجهة الخرطوم الوطني ،،

# من خلال مقطع فيديو مدته ٥٠ ثانية فقط قدم احد شباب سباير بالدوحة اللاعب محمد عبدالرحمن الذي حيا جماهير المريخ مؤكدا شفائه وعودته للمريخ في نوفمبر المرتقب ،،وتداخل عبر اللقطة احد اللاعبين العراقيين ، وقال مقدم الفيديو ان محمد عبدالرحمن كان اكثر انضباطا في برنامجه ،،

الغربال اثار ضجة كبرى في الفترة الاخيرة بسبب إهمال المريخ له وعدم المتابعة معه ، كما انه مفكوك وربما تتصارع الاندية المنافسة عليه سواء داخليا او خارجيا ،،

ومن المتوقع ان يثير ضجة جديدة وهو يظهر في الفيديو بشعار مختلف وليس شعار المريخ او السودان على نحو ما عمل زميله العراقي بشعار بلاده ،،،

# قرر الفيفا منح قارة افريقيا ثلاثة مقاعد للمشاركة في كاس الاندية العالمية بدءا من العام ٢٠٢١

والاتجاه السائد اختيار طرفا النهائي في الابطال الاول والثاني على ان ياتي اختيار الثالث من مباراة فاصلة بين المهزومين في نصف النهائي وعدم التأهل للمباراة النهائية وان كان البعض يرى بان تذهب الفرصة الثالثة لبطل الكونفدرالية

والكل في انتظار الفيفا لحسم طريقة الاختيار المقاعد او الفرق الثلاثة التى ستمثل ،،

الفيفا كان قد رفع عدد الفرق المشاركة الى ٢٤ فريقا من البطولة التى ستحتضنها الصين ،،

هل يكون لنا حظ في هذه البطولة والتى كم وكم كم من مرة حلمنا بها وشجعنا الهلال عليها وجوائزها المليونية من الدولارات حتى من قبل ان يبدأ الفريق المتأهل في اللعب ،،،

البطولات العالمية أصبحت استثمار كروي لا مثيل له لمن يجيدون التعامل معه ،،

عدد من الفرق الافريقية وخاصة العربية نهلت من هذا المعين وعلى راسها الاهلي القاهرية الترجي والنجم الساحلي ومازيمبي والرجاء والوداد،،،

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الحالة

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# عادت الحياة والمياه لمجاريها بين المستشار تركي ال الشيخ والنادي الاهلي القاهري ،،،

وكان ال الشيخ الاهلاوي العاشق للأهلي والذي بدأ داعما للفريق قد تخلى عنه لسوء تفاهم مع إدارته وخاصة كابتن الخطيب ً تحول بعدها ال الشيخ ودعم الزمالك ووقف بجانبه ، ولكنه بعد ان تخلى عن الاتحاد العربي والذي قال بانه كان سببا لكيما يدعم الزمالك الان وبعد ان ترك حتى استثماراته الكروية في مصر وتحول لإسبانيا فانه قرر العودة للفريق الذي يحبه ويشجعه وهو الاهلي القاهري ،،

وفد من ال الشيخ كان قد زار الخطيب بعد وعكة صحية ، وكذلك عبر صفحته أعلن ال الشيخ عن استعداده لعلاج متوسط ميدان الاهلي المصاب محمد محمود ،،،