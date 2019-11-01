رجل يقتل شقيقته رمياً بالرصاص لهذا السبب بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دونت شرطة الحصاحيصا بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك على أثر إقدام أحد المواطنين بإطلاق الرصاص على شقيقته البالغة من العمر ثلاثة وأربعين عاماً ، داخل منزلها مسبباً وفاتها .

وبإخطار الشرطة تمت زيارة مكان الحادث ، وتحويل الجثمان لتوقيع الكشف الطبي .

وبالقبض على المتهم أفاد بأنه إشترى البندقية أداة الجريمة من أحد الأسواق بأم درمان قبل خمسة أعوام .

وتعود أسباب الحادث لخلافات أسرية ، ليقوم المتحري بوضع البندقية معروضات في البلاغ تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة . المادة السابقة المواطن السوداني مازال يعاني ويعاني ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة تاجيل تجميع المنتخب للسابع من نوفمبر.. بقلم رمضان احمد السيد

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