المواطن السوداني مازال يعاني ويعاني ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• مازال المواطن الغلبان يعاني حتي عقب ذهاب نظام الاستبداد والظلم.
• يعاني في كل شي.
• في معيشته في علاجه في تعليمه.
• نظام المخلوع قاعد ولا ما قاعد واااااااحد.
• ما عارفين الحكومة الجديدة قاعدة تعمل في شنو.
• المواطن يواجه حربا ضروس من التجار وفي المواصلات و……..الخ.
• بح صوتنا في توجيه الحكومة الإلتفات للمواطن وحل مشاكله حتي تنفرج أساريره.
• ولكن …..!!
• لك الله يا بلدي.
• وبعدين.
• الأغرب من ذلك ظل الاجنبي يتمتع بخيرات بلدنا.
• والمواطن (يعاني).
• ما حصل يوم شفت لي أجنبي حزين ولا (شايل هم).
• لأول مرة نشاهد الاجنبي أفضل حالاً من (ابن البلد).
• استبشرنا خيرا عقب اقتلاع البشير ورفاقه.
• الجميع تنفس الصعداء بعد ذهاب نظام استمر لـ30 عاما الي ذاكرة النسيان.
• الحال لم يعد نفس الحال.
• الحال بكل أمانة أصبح اكثر سوءا.
• المواطن شايل هم لمن يطلع من بيتو وماشي السوق.
• وبرضو شايل هم عشان الموصلات.
• وشايل هم اذا مرض أحد افراد اسرته.
• وشايل هم اذا احتاج أحد ابناءه لمصاريف المدرسة والجامعة.
• الناس دي والله لو ما الصبر .. كان شفنا مأساة أكتر من كدا.
• رغم البحصل دا .. هناك في أمل كبير بالتغيير الحقيقي.
• ما بنكضب .. الحكومة الجديدة شغالة في اقتلاع بقايا النظام السابق.
• لكن مافي تغيير حقيقي في معيشة المواطن ودي الحاجة المهمة.
• لازم نشعر بالتغيير في انفسنا.
• ما تغيير يحصل في الجرائد ووسائط الاتصال المختلفة.
• جاء الوقت كي يرتاح المواطن السوداني من استمرار المعاناة لسنوات طويلة.
• معظم الحكومات السابقة لم تعمل لإراحة الشعب السوداني.
• اذا كانت تعمل لذلك لما خرج في انتفاضة أكثر من مرة لتغيير الحال.
• احذروا غضب الشعب السوداني.
(صمت اخير) ..
• في يوم الجمعة أكثروا من الصلاة على أفضل خلق الله.
• (اللهم صلي وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).
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