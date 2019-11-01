المواطن السوداني مازال يعاني ويعاني ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• مازال المواطن الغلبان يعاني حتي عقب ذهاب نظام الاستبداد والظلم.

• يعاني في كل شي.

• في معيشته في علاجه في تعليمه.

• نظام المخلوع قاعد ولا ما قاعد واااااااحد.

• ما عارفين الحكومة الجديدة قاعدة تعمل في شنو.

• المواطن يواجه حربا ضروس من التجار وفي المواصلات و……..الخ.

• بح صوتنا في توجيه الحكومة الإلتفات للمواطن وحل مشاكله حتي تنفرج أساريره.

• ولكن …..!!

• لك الله يا بلدي.

• وبعدين.

• الأغرب من ذلك ظل الاجنبي يتمتع بخيرات بلدنا.

• والمواطن (يعاني).

• ما حصل يوم شفت لي أجنبي حزين ولا (شايل هم).

• لأول مرة نشاهد الاجنبي أفضل حالاً من (ابن البلد).

• استبشرنا خيرا عقب اقتلاع البشير ورفاقه.

• الجميع تنفس الصعداء بعد ذهاب نظام استمر لـ30 عاما الي ذاكرة النسيان.

• الحال لم يعد نفس الحال.

• الحال بكل أمانة أصبح اكثر سوءا.

• المواطن شايل هم لمن يطلع من بيتو وماشي السوق.

• وبرضو شايل هم عشان الموصلات.

• وشايل هم اذا مرض أحد افراد اسرته.

• وشايل هم اذا احتاج أحد ابناءه لمصاريف المدرسة والجامعة.

• الناس دي والله لو ما الصبر .. كان شفنا مأساة أكتر من كدا.

• رغم البحصل دا .. هناك في أمل كبير بالتغيير الحقيقي.

• ما بنكضب .. الحكومة الجديدة شغالة في اقتلاع بقايا النظام السابق.

• لكن مافي تغيير حقيقي في معيشة المواطن ودي الحاجة المهمة.

• لازم نشعر بالتغيير في انفسنا.

• ما تغيير يحصل في الجرائد ووسائط الاتصال المختلفة.

• جاء الوقت كي يرتاح المواطن السوداني من استمرار المعاناة لسنوات طويلة.

• معظم الحكومات السابقة لم تعمل لإراحة الشعب السوداني.

• اذا كانت تعمل لذلك لما خرج في انتفاضة أكثر من مرة لتغيير الحال.

• احذروا غضب الشعب السوداني.

(صمت اخير) ..

• في يوم الجمعة أكثروا من الصلاة على أفضل خلق الله.

• (اللهم صلي وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).