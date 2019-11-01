6 لاعبين عالميين من أصول سودانية ينضمون الى منتخب “صقور الجديان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضم الاتحاد السوداني لكرة القدم ستة لاعبيين عالميين من أصول سودانيه لتمثيل السودان في منتخب “صقور الجديان”،ا لذي يعدّ الحلم الأبرز للجماهير السودانية، وهو بلوغ المنتخب لأول مرة في تاريخه مونديال الوعد في قطر 2022 بحسب “العربي الجديد”.

وبحسب “سوداني نت ” سيمثل اللاعبين الستة منتخب «صقور الجديان» في المبارة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 221 وهم: محمد عيسى(نادي بيتربورو الإنجليزي)، وياسين حامد(سيبسي الروماني) ، وموفق عادل (فريق الشباب للعملاق بتوتنهام هوتسبير)، وأسامه مالك (الباطن السعودي)، محمد أمين وأحمد يونس يلعبان في (أكاديمية أولمبيا هارلم بهولندا) (فورفودا السويدي).

كما أشار رئيس لجنة وتنسيق شؤون اللاعبين السودانيين المحترفين في المهجر ان التحدي الأكبر الآن يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لهؤلاء اللاعبين، كون أغلبيهم ستكون هذه زيارته الأولى إلى السودان.