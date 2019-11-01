تصريحات مهمة لوزير المالية من مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير المالية ، ابراهيم البدوي عن توافق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي على خريطة طريق تبدأ ببرنامج اقتصادي لتثبيت الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي . وقال البدوي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته من الولايات المتحدة مساء الخميس، إن البرنامج لا يقضي بأن يدفع السودان أي متأخرات أو أي ديون حيث تفوق ديون السودان “50” مليار دولار. وأضاف: يبدأ البرنامج المتفق عليه بالتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ابتداءًا من مارس المقبل مما يتيح فرصة للحوار المجتمعي قبل التفاوض. وأشار إلى أن مؤسسات التمويل الدولية رهنت تفعيل عملية سداد المتأخرات بواسطة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وكذلك إعفاء الديون قبل نهاية العام 2020 بنجاح السودان في تطبيق البرنامج المتفق عليه . وأكد أن معالجة متاخرات صندوق النقد الدولي تتم بصورة منفصلة حيث لا توجد آلية تلقائية لدى الصندوق وسيتم معالجتها عن طريق المانحين الثنائيين.

وشدد على تمويل الموازنة العامة للعام 2020 عن طريق أصدقاء السودان حيث قدم السودان “20” مشروعاً عاجلًا منها أزمة المواصلات والكهرباء وإصحاح البيئة وحصاد المياه . في وقت تلقى فيه وعود من صناديق عربية بعقد مؤتمر للمستثمرين العرب في الخرطوم . ولفت البدوي إلى زيارة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الجهود .