إكتمال الإستعدادات لموسم الحصاد بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان إكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بموسم الحصاد.

واوضح دكتور محمد الحافظ الشريف المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية في تصريح (لسونا) أن المزارعين بدأوا في عمليات حصاد محصول السمسم في بعض مناطق الولاية، مشيراً إلى أن حصاد السمسم يبشر بانتاجية عالية ، مشيرا الى ان المحصول بدأ يرد الي أسواق الرهد ابودكنة وام روابة .

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وقال الشريف ان محصول الفول السوداني وصل الآن مراحل متقدمة وهي مرحلة القطع ، لافتا إلى أن المساحات التي تمت زراعتها فى هذا الموسم تبلغ 2 مليون و600 ألف فدان .

وقال إن محصول الذرة الآن في مرحلة النضج في مساحة مليون فدان ، وان محصول الدخن في مساحة تفوق المليون فدان .

وقال الحافظ إن هذا الموسم شهد توسعا في زراعة المحاصيل النقدية والغذائية مقارنة بالموسم الزراعي السابق وعزا ذلك الي الجهود التي بذلت في توفير كافة معينات ومتطلبات الموسم الزراعي مبكرا بجانب هطول الامطاربمعدلات غزيرة في مناطق الولاية المختلفة .