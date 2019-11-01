أوقية الذهب ترتفع مسجلة 1496.94دولاراً

الخليج 365 :

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات اليوم الخميس 1496.94دولاراً ، بإرتفاع 9.05 دولارات عن تداول أمس الاربعاء والذي كان قد بلغ 1487.89دولاراً.

وبلغ سعر الجرام عالمياً 48.28 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 2173 جنيها.