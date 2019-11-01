ترمب: السودان لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، تمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان.

وعزا الرئيس الأمريكي القرار الذي يصدر رسمياً اليوم في الجريدة الرسمية، “للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

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وأشار القرار بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات “حكومة السودان”، ما أدى إلى استمرار إعلان “حالة الطوارئ الوطنية” استناداً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997، وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر 2006 وفي يناير ويوليو 2017، وأضاف ترمب “قررت أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ الوطنية المعلن عنها فيما يتعلق بالسودان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)