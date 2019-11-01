إغلاق طريق الإنقاذ الغربي بسبب أزمة الخبز

أغلقت لجان المقاومة بمحلية النهود بولاية غرب كردفان أمس، الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مدينة (النهود الأبيض والنهود الفاشر)، وذلك بسبب التلاعب في حصة الدقيق المدعوم التي تصدر من اللجنة الأمنية بالمحلية وعدم انتظامها بصورة يومية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز، حيث بلغ سعر قطعة الخبز إلى جنيهين ونصف الجنيه، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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