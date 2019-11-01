إعفاء جميع عمداء الكليات التقنية بالبلاد

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
أصدر مدير جامعة السودان التقانية، الدكتور علي محمد حمدان أمس، قراراً قضى بإعفاء جميع عمداء الكليات التقانية البالغ عددهم (33) عميداً بالكليات الجامعية أبرزها كليات (نيالا، ود مدني، الجريف، كسلا، كنانة، الدلنج، القضارف وربك).
فيما كلف القرار المذكورين بالقيام بأعباء ومهام وظائفهم لحين إشعار آخر، ووجه القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليه، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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