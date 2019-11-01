خبير قانوني: نتوقّع محاكمة البشير مع وقف التنفيذ لعامل السن

توقّع القيادي بالحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل الخبير القانوني د. علي السيّد إدانة الرئيس السابق عمر البشير في القضايا المرفوعة ضده مع وقف التنفيذ.

Advertisements

وقال السيّد في تصريحاتٍ لمصادر أمس “قد يحاكم البشير مع وقف التنفيذ، ثمّ يسلّم لأهله بداعي تجاوز سنه السبعين عاماً.

وأضاف السيد بحسب صحيفة الصيحة: ”في حال ثبتت إدانته ستتمّ محاكمته مع وقف التنفيذ حسب قوانين جمهورية السودان التي تقيّد سجن أو قتل من تجاوز عمره السبعين عاماً إلاّ في القصاص أو الحدود، وقد يحاكم مثلاً بخمس أو عشر سنواتٍ مع وقف التنفيذ أو ينفى أو يغرّب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)