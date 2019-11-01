المركزي يحظر (25) شركة واسم عمل

التاريخ: 01-نوفمبر-2019 فى : أخبار أصدر البنك المركزي أمس منشوراً عممه على المصارف حظر بموجبه (25) شركة واسم عمل لتلاعبها في حصائل الصادر، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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