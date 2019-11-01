قرارات واسعة بإعفاء وتعيين وكلاء وزارات

التاريخ: 01-نوفمبر-2019 فى : أخبار أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بإعفاء أحمد محمود شيخ الدين أحمد، من وظيفة وكيل وزارة الثروة الحيوانية وتعيين د. عادل فرح إدريس، وكيلاً لوزارة الثروة الحيوانية. كما أصدر قراراً بإعفاء مالك بشير محمد الحسين من وظيفة وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، وتعيين عمر أحمد محمد أحمد وكيلاً للنقل بوزارة البنى التحتية والنقل، وعبد الواحد عبد المنعم عبد العزيز وكيلاً للبنى التحتية بوزارة البنى التحتية والنقل، بجانب تعيين حسان نصر الله علي كرار، وكيلاً لوزارة الحكم الاتحادي. كما أعفى الطاهر حسن الطاهر من وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم، وتعيين تماضر الطريفي عوض الكريم وكيلاً لوزارة التربية والتعليم، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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