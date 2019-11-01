تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * ترمب: السودان لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي * الاتحاد الأوروبي يستفسر الحكومة بشأن تسليم “البشير” للجنائية * تخفيض المعاملات المرورية بالخرطوم بنسبة (50%) * رئيس الوزراء يؤكد متانة العلاقات السودانية الكويتية * وزير المالية يكشف عن دعم دولي لتمويل الموازنة 2020 آخر لحظة: * إعفاء وكلاء وزارات وجميع عمداء الكليات التقنية * إبعاد (29) مستشاراً قانونياً من مؤسسات ضخمة Advertisements * وزير المالية: إعفاء الديون قبل نهاية 2020 * المركزي يحظر (25) شركة واسم عمل * الإفراج عن ضباط متهمين بمحاولة إنقلابية الدار: * النيابة تطلق سلاح (7) متهمين في المحاولة الإنقلابية الأخيرة * توجيه تهمة خيانة الأمانة والثراء الحرام ليوسف كبر * ترامب يُمدد حالة الطوارئ المفروضة على السودان * داعش يعلن تعيين خليفة أبي بكر البغدادي * الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عطلة عيد المولد النبوي الشريف * “حمدوك” يصدر قراراً بإعفاء وتعيين وكيل وزارة البنى التحتية والنقل الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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