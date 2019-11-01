داعية سعودي: يجب طاعة ولي الأمر حتى لو زنى كل يوم بمومس!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد الداعية السعودي عبد العزيز الريس، لإثارة مزيد من الجدل بتأكيده على ضرورة طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه، وحتى نصحه علنا. فبعد أن قال سابقا في خطبة في مسجد بالمدينة المنورة بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو “زنى وشرب الخمر لمدة نصف ساعة على التلفاز”،صرح في حوار تلفزيوني بأنه “لو كان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”!.وأكد الريس في مقابلة مع الإعلامي الكويتي محمد الملا، عبر برنامج “ديوان الملا” على فضائية “الجواهر” الكويتية، أن هذا كلام “علمي شرعي، لا ينازع فيه عالم سلفي”.

و قال إن “ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، وصالح الفوزان، ولا أي عالم سلفي، لا ينازعون في هذا الكلام البتة”.

وضرب الريس مثلا قاله الشيخ محمد بن عثيمين، بأنه “لو كنت في جهاد، وكان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”.

وعاد الريس لتصريحه السابق ببعدم جواز الخروج على الحاكم حتى لو “زنى وشرب الخمر لمدة نصف ساعة على التلفاز”، و قال إنه أخطأ في طرح هذا المثال، رغم صحته، لأنه استغل من قبل “الأعداء للدين”.

وعبد العزيز الريس، أبرز دعاة ما يعرف بتيار “الجامية” أو “المدخلية” في السعودية.

القدس العربي