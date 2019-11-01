فضيحة جنسية كبيرة لنائب في البرلمان الأوكراني!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالت فضيحة جنسية كبيرة النائب في البرلمان الأوكراني، بوغدان يارمينكو، حيث كشف عن مراسلاته مع “عاهرة” خلال ساعات العمل في البرلمان.

وأجبر البرلماني الأوكراني على كتابة رسالة اعتذار لأطفاله وزوجته والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعرب فيها عن أسفه لهذه الفضيحة، بعدما تحدث معه “هاكر” يدعى “جوكر”، وأوهمه بأنه المدعي العام الأوكراني، وأخبره أن “هناك تحركات لطردك من البرلمان، ولكن هذا الأمر لن يحدث وعليك تقديم اعتذار”، ما دفعه إلى تقديم اعتذاره.

وظهرت في وسائل الإعلام الأوكرانية صور لمراسلات بين البرلماني الأوكراني وامرأة مجهولة، اتفق معها البرلماني على ممارسة الجنس مقابل المال.

وصرح البرلماني في البداية بأن المراسلات “تم تزويرها”، ولكنه سرعان عاد ليعتذر عن الفضيحة.

وكالات