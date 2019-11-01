تعليق شديد اللهجة من ترامب على تصويت الكونغرس “التاريخي” لعزله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول تعليق على تصويت مجلس النواب الأمريكي، الذي وصف بـ”التاريخي” لإجراءات عزل الرئيس الأمريكي.

ووصف ترامب في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” إجراءات عزله بأنها “أكبر مطاردة ساحرات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع ترامب : “خدعة المساءلة والعزل التي يطرحها مجلس النواب تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأمريكي، لكن الديمقراطيون لا يهتمون”.

وكان البيت الأبيض قد علق على قرار مجلس النواب الأمريكي بقوله: “الديمقراطيون لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدما في إجراءات العزل”. المادة السابقة الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط حميميم الروسية المقالة القادمة “فضيحة كبرى”… التجسس على مسؤولين وقادة عسكريين في 20 دولة عبر “واتسآب”!

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