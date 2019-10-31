ظهور موهبة سودانية جديدة مع عملاق أستراليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يتواصل بروز المواهب السودانية في دول المهجر خلال الفترة الأخيرة ، وكان آخر هذه المواهب محمد آدم، مهاجم فريق ويسترن سيدني وانديريرز لكرة القدم، والذي، بعد تقديمه مستويات مبهرة مع فريق الشباب في الموسم الماضي، قرر النادي تصعيده للفريق الأول.

ودفع تألق النجم السوداني الواعد بصورة ملفتة الفريق الأسترالي للإسراع في تصعيده لفريقه الأول، مطلع أكتوبر/كانون الأول الجاري، بعدما سجل 21 هدفاً في 21 مباراة بمعدل هدف في كل مباراة في الدوري الأسترالي للشباب، كما نال اللاعب جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

وتدرج اللاعب، المولود في السودان والبالغ من العمر 19 سنة، في الفئات العمرية للنادي، بعدما بدأ من أكاديمية الناشئين، ثم انتقل إلى فريق الشباب ثم الفريق الأول.

ويعتبر ويسترن سيدني أحد أبرز أندية كرة القدم في أستراليا، و بالرغم من حداثة عهد الفريق، الذي تأسس عام 2012، إلا أنّه تمكن من التربع على عرش الكرة الأسترالية، كما تمكّن الفريق من التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2014، حينما اقتلع اللقب من الهلال السعودي.

ومر اللاعب بظروف عصيبة تمثلت في هجرته وأسرته إلى أستراليا عبر اللجوء بعد الانتقال إلى مصر، إلا أنّ السعادة تغمره بانضمامه لصفوف ويسترن سيدني وانديريرز، وهو الذي كان يحلم بأنّ يلعب للفريق منذ وطأت قدماه أستراليا.

وأثبت اللاعب أحقيته في تمثيل الفريق الأول بعد تمكنه من المشاركة معه في أول ثلاث مباريات بالدوري، تمكن خلالها من صناعة هدف، فيما يتطلع لمواصلة تألقه وتقديم مستويات كبيرة بعد المستوى الذي ظهر به مع فريق الشباب، كما يسعى للتواجد بصورة مستمرة في التشكيلة الأساسية للعملاق الأسترالي.