وزير الشؤون الدينية “نصر الدين مفرح” يثير انتقاداً واسعاً بعد تصريحه بإنشغاله بالبحث “عن عابدي الأصنام والأوثان في السودان”

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أثار وزير الشؤون الدينية والأوقاف “نصر الدين مفرح”، ضجة واسعة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام السوداني، بعد تصريحه المثير عن إنشغاله بالبحث عن عابدي الحجارة والأوثان لأنهم جزء من وزارته، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.
وبحسب حوار أجرته معه صحيفة (صوت الأمة) قال “مفرح” : أنا مهموم جداً بقضايا الأقباط والمسيحيين، وأبحث عن عابدي الحجارة والأوثان لأنهم جزء من الوزارة”.
وكان ” مفرح ” قد أثار جدلاً قبلها بدعوته لليهود الذين فارقوا السودان للعودة إلى البلاد.
وقال ان إمام المسجد سيبدع إذا كان راتبه مجزياً أما براتبه الضعيف سيتحدث عن ” أركان الوضوء والنكاح”.
ووصف البعض “مفرح” بتعمد إثارة الرأي العام بتصريحات إنصرافية بدلاً عن مخاطبة الأزمات والقضايا المُلِحة التي تشغل المواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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