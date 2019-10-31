“خرطوم ستار” ترفض حذف صفحتها من الفيسبوك وتطالب بإرجاعها فوراً

أوقفت إدارة الفيسبوك يوم الثلاثاء الصفحة الرسمية لموقع “خرطوم ستار” بالفيسبوك ” نجمة الخرطوم”. واعتبرت إدارة الموقع الإلكتروني أن المتضرر الأول هو القارئ السوداني الذي ظل يتابع الصفحة بإهتمام بالغ. ويذكر أن موقع خرطوم ستار الإلكتروني قد دشن أعماله منذ مطلع عام 2018م، ويهتم الموقع بنشر الأخبار الثقافية والفنية وعكس ثقافات وعادات الشعب السوداني.

وأعلنت إدارة تحرير موقع خرطوم ستار يوم الخميس رفضها لقرارات الفيسبوك تجاه الصفحة، وأكدت إدارة الصفحة في تعميم صحفي أطلعت عليه (أخبار الخليج 365) أن إدارة الموقع ظلت تتلزم بأخلاق ومعايير الفيسبوك، فضلاً عن قوانين وتشريعات السودان في هذا الصدد.

ويشار إلى أن موقع فيسبوك نشر بيان زعم من خلاله أن الصفحة تابعة لشركة روسية، وترد الإدارة على هذا الإفتراء المزعوم بالقول “لكن أين المنطق هنا؟ حيث أنهم وافقوا على أن طبيعة المواد في نجمة الخرطوم لا تخالف أي قوانين، ولا تدعم أي نظام، فالمواد المنشوره تهتم بالسودان وشعبه. بل وأكثر من ذلك فقد أحتوى التقرير لموقع فيس بوك على صفحات ومجموعات تم ربطها بهذه الشبكة من غير أي منطق أو مبرر ولكن فقط بدافع أنها أثارت شك وريبة فيس بوك”.

وشددت إدارة موقع خرطوم ستار على رفضها لأي انتماءات لا تمثلها وتعتبر هذا التنميط هو محاولة للتشكيك في مصداقية الموقع. وقالت الإدارة نحن إذ نناشد محبي ورواد الصفحة وإدارة موقع التواصل بإلغاء هذا الحذف الغامض ملتمسين من إدارة فيسبوك، التي تعي جيداً أن المحتوى الذي ننشره لا يتجاوز السياسة التي تضعها ولا يتعدى الأخبار والتقارير والحوارات الخاصة بالمجتمع السوداني من خلاله. وتمضى الإدارة بالقول (خاصة وأن الصفحة ظلت واحدة من أهم الصفحات المجتمعية في السودان بل كانت سباقة دوماً لعرض المحتوى المميز من المواد الصحفية كالحوارات مع قادة المجتمع السوداني من السياسيين والرياضيين والاعلاميين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)