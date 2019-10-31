أوقية الذهب ترتفع مسجلة 1496.94دولاراً

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات اليوم الخميس 1496.94دولاراً ، بإرتفاع 9.05 دولارات عن تداول أمس الاربعاء والذي كان قد بلغ 1487.89دولاراً.

وبلغ سعر الجرام عالمياً بحسب سونا – بلغ 48.28 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 2173 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)