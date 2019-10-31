المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية نوفمبر المقبل

أعلنت جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية عن انطلاق المهرجان الثالث للتمور السودانية في الفترة من 26 وحتى 30 من نوفمبر المقبل، وذلك بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ورعاية وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد جمعية النخيل بوكيل وزارة الزراعة المهندس عبد القادر محمد أحمد تركاوي بمكتبه أمس، والذي ضم نائب رئيس مجلس الأمناء، د. نصر الدين إبراهيم شلقامي، ود. بدر الدين الشيخ الأمين العام لمجلس الأمناء، وذلك في إطار الشراكة والهدف المشترك والرامي لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور فى السودان.

وتناول اللقاء بحسب سونا – تنويرًا حول أنشطة جمعية النخيل منذ إنشائها عام 2003م قدمه الأمين العام دكتور بدرالدين الشيخ الأمين العام لمجلس أمناء جمعية النخيل السودانية ومقرر اللجنة العليا للمهرجان، وأشار إلى الدور الريادي الرامي لزيادة ونشر الوعي المعرفي بنخلة التمر، والنجاحات التي تحققت وخلق شراكات إستراتيجية مع المنظمات الرصيفة بالوطن العربي والمحيط الأفريقي، والتي ساهمت في تحويل المهرجانات السنوية التي تقيمها الجمعية من المحلية إلى العالمية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي بادرت بتحويل المهرجان العاشر إلى مهرجان دولي منذ العام 2017 وأضاف أن الدعم السنوي، تمثل في رعاية ودعم تنظيم المهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)