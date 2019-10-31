البرلمان العربي يساند السودان ومصر في حقوقهما في مياه النيل

أكد البرلمان العربي، أن الأمن المائي السوداني والمصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وشدد في ختام أعمال جلسة البرلمان في دورة الانعقاد الرابع يوم الخميس بالقاهرة، على عدم الإضرار بالسودان ومصر، ورفض المساس بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل

وأكد البرلمان العربي أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الأنهار المشتركة والاتفاقيات ذات الصِّلة، ودعا لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اتصالاً بمشروع سد النهضة ومنها إعلان المبادىء الموقع في الخرطوم.

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وأكد البرلمان تضامنه الكامل مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، في مطالبهما المشروعة لحماية أمنهما المائي والحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية وحصصهما الثابتة من مياه نهر النيل. كما أكد دعمه الكامل لكافة الإجراءات والمساعي التي تتخذها جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وطالب بحسب الشروق – بضرورة التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية “دولتي المصب”.

وطالب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بالتفاوض في إطار القانون الدولي والالتزامات القانونية، والعمل على التوصل لقواعد ملء وتشغيل السد تتسق مع الالتزام القانوني على إثيوبيا بعدم إحداث أي ضرر بدولتي المصب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)