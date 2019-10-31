وزير المالية يكشف عن تمويل دولي لموازنة 2020 ودعم مالي غير مشروط بتسديد الديون الخارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير المالية إبراهيم البدوي، عن اتفاق مع أصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروع تم التوافق عليها، فيما أعلن عن إجتماعات بشأن إسترداد الأموال المنهوبة في الخارج.

وقال البدوي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم مساء اليوم ، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركته إجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، إن هنالك جهود لمعالجة ديون السودان الخارجية قبل نهاية العام المقبل، وأضاف” الكرة الآن في ملعبنا لادارة حوار مع المجتمع الدولي”، وأعلن عن خارطة طريق لإعادة تاهيل إقتصاد البلاد بتقديم دعم مالي دون دفع متأخرات الديون الخارجية، بتوافق المجتمع الدولي.

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وفي سياق أخر أعلن البدوي عن إجتماعات بشأن إسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، وأشار إلى ترتيبات لرفع تقرير مفصل عنها للنائب العام خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ديون السودان الخارجية تبلغ اكثر من 50 مليار دولار، واشار الى إتفاق مع أصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروع تم التوافق عليها، ونوه إلى حاجة البلاد لمساعدة أصدقاء السودان في فك اختناقات الحالة المعيشية للمواطن عبر مساعدته في موازنة العام المقبل.

وأكد البدوي أن اجتماع لأصدقاء السودان سيلتئم في ديسمبر المقبل بالعاصمة الخرطوم بجانب عقد اجتماع أخر للمانحين في أبريل.