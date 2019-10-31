وقفات إحتجاجية لأسر معتقلي النظام السابق أمام مبنى مجلس الوزراء….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب متظاهرون من أسر معتقلي رموز النظام السابق أمام مبنى مجلس الوزراء، رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ أكثر من 6 أشهر، أو تقديمهم لمحاكمة.

ورفعت أسر المعتقلين مذكرة إلى حمدوك وهم يحملون صور معتقليهم السياسيين، بجانب حملهم لافتات كتب عليها شعارات تندد بالاحتجاز “غير القانوني” لهم.

وقالت المذكرة، إن “استمرار الحجز التحفظي التعسفي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المتحفظ عليهم الأساسية، وهي الحقوق المرعية بالوثيقة الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وكذلك القانون العرفي الدولي”.

وذكرت أن “التلويح بوجود تهم للفساد والثراء الحرام تطال المتحفظ عليهم لن يكون تبريراً قانونياً لاستمرار هذا الحجز التعسفي الطويل، إذ ينظم قانون الإجراءات الجنائية حالات الحجز على المشتبه بهم في مثل هذه الحالات، ويتم ذلك بإشراف القضاء.ش