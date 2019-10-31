السيادي: مستعدون لدفع استحقاقات عملية السلام دون أي تراجع….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المجلس السيادي استعداد الحكومة لدفع استحقاقات عملية السلام دون تراجع باعتباره قضية استراتيجية للسلطة الانتقالية، في وقت كشف فيه عن إضافة (4) أعضاء جدد للمجلس الأعلى للسلام.

وقال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي لــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن عملية تحقيق السلام لا تكون فوقية بل مبنية على أخذ آراء السودانيين واستنطاق أصحاب المصلحة الحقيقيين، مؤكداً أن الحكومة تضع قضية السلام في قمة الأولويات، مبيناً أن اجتماع المجلس الأعلى للسلام أشاد بنتائج مخرجات لقاءات الوفد الحكومي مع قوى الكفاح المسلح بجوبا.

وأوضح التعايشي أن أعضاء المجلس الأعلى للسلام الجدد هم (سليمان الدبيلو، ود. نور الدين ساتي، والصادق آدم الدخيري، ود.ماجدة محمد السنوسي). المادة السابقة وقفات إحتجاجية لأسر معتقلي النظام السابق أمام مبنى مجلس الوزراء…. المقالة القادمة السلطات تشرع في تشكيل قوة مشتركة من الجيش والامن والدعم السريع لمواجهة البوكو حرام….

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