مدير وحدة السدود يصدر قرارا بإيجار المركبات الحكومية….

الخليج 365:

أصدر مدير وحدة تنفيذ السدود المكلف السر محمد آدم قرارا يقضي بإيجار المركبات الحكومية بشكل استثماري على أن يتم تحصيل عائد الإيجار عبر إدارة الشؤون المالية والإدارية لوحدة تنفيذ السدود، وأشار القرار بحسب (وكالة السودان للأنباء) إلى تكليف الشؤون الإدارية والمالية بإيجار مركبات المفصولين تعسفيا بوحدة تنفيذ السدود خلال 48 ساعة، معتبرا أي يوم تأخير في استلام المركبات من المفصولين هو إيجار يتم تحصيله من حقوقهم.

في سياق ذي صلة، نفذت لجنة إعادة المفصولين بوحدة تنفيذ السدود وقفة احتجاجية على فصل عاملين بوحدة السدود. وأشار عدد من المفصولين إلى الظلم والغبن الذي وقع عليهم جراء فصلهم من عملهم بوحدة تنفيذ السدود، مشيرين إلى تضحياتهم في إنجاز عدد من المشاريع التنموية الكبرى في مجال السدود (مروي، تعلية الروصيرص، مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت)، إضافة إلى مشاريع حصاد المياه التي انتظمت جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن قرار صدر بفصل (31) من العاملين بوحدة تنفيذ السدود.