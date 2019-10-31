أديب: سنقدم المتورطين في فض الاعتصام للعدالة بغض النظر عن أسمائهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب أنهم سيقدمون المتورطين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للعدالة بغض النظر عن موقعهم أو أسمائهم، مشيرا إلى أن أولى اجتماعات اللجنة ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

وقال أديب لـ(السوداني) أمس إن اللجنة ستجتهد في الانتهاء من عملها في فترة الـ(3) أشهر، مؤكداً بأنه لا يمكن تمثيل أسر الشهداء باللجنة لأنهم طرف في القضية وإذا تم تمثيلهم ستكون اللجنة منحازة.

في سياق آخر، كشف أديب أنه سيقاضي كل من اتهمه بخيانة ثورة ديسمبر المجيدة، وقال: “عندما سقط النظام السابق كانت لديَّ قضية ضد الرئيس السابق بالمحكمة الدستورية بشأن قانون الطوارئ بجانب (18) قضية أخرى تتعلق باعتقال المتظاهرين ضد جهاز الأمن”.