عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

طبيب:البشير مهدّد بفقدان النظر داخل كوبر

أسر رموز النظام السابق ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

أجانب ينهبون ذهب معدّنين بالشمالية

4 وفيات بحمى الوادي المتصدّع في نهر النيل

لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فضّ الاعتصام تؤدي القسم أمام رئيس الوزراء

نبيل أديب: مهمة اللجنة ليست سياسية وإنما شبه قضائية

الجريدة

آلاف المفصولين من سودانير يحتجون أمام مجلس الوزراء

تجمّع المهنيين يطالب بسحب الثقة من نقابة صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية

وفد أوروبي رفيع لدعم الفترة الانتقالية بالسودان

ضبط كمية من الأسلحة داخل حافلة بولاية القضارف

نائب أبو القاسم إمام: نصيب القادة من الميزانية فتات والجيش يأكل مجازفات

التيار

حمدوك يبدأ زياراته الداخلية بالفاشر ومعسكرات النازحين

وفد أمريكي رفيع يزور الخرطوم لمناقشة مساعدات واشنطن للبلاد

إبراهيم الشيخ للتيار: ترشيحي لولاية الخرطوم إشاعة

منتجو القطن يشكون من عقباتٍ تواجه إنتاج المحصول

معدنون: سيتوقّف التعدين التقليدي حال عدم إيجاد بدائل للزئبق

اليوم التالي

قيادي بـ “التغيير” موكب من “17” سيارة لعلاج الرئيس المخلوع في مستشفي للعيون

لجنة التحقيق في فض الاعتصام تؤدي القسم أمام “حمدوك”

“زيرو فساد” : أحمد هارون أوقف إجراءات تحلل لموظف في ديوان الزكاة

“4” وفيات بحمي “الوادي المتصدع” في نهر النيل

الحكومة تشرع في تصفية مؤسسات إعلامية تابعة للأمن والحركة الإسلامية

أخبار اليوم

اليونسيف: وفاة ١٢٠ طفلأً سودانياً يومياً بسبب سوء التغذية.

شرطة أمن المجتمع تكشف ملابسات القبض على شباب متهمين بالاتجار بالمخدرات.

لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام تؤدي القسم أمام رئيس الوزراء .

أبناء المعتقلين من رموز العهد السابق ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراحهم.

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الوطن

وفاة “120” طفل يومياً بسؤء التغذية

وفد أوربي عالي المستوى يصل الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية

السعودية تعلن زيادة استثماراتها الزراعية بالسودان

“أيقونة الثورة” تطالب بالضغط على الحكومة لمساواة المرأة بالرجل في السلطة

الانتباهة

الحكومة: بدء تصفية أجهزة إعلام الأمن

زيرو فساد: قائمة تضم 150 من رموز النظام البائد متهمة بتهريب أموال

لجان للتحري في الانتهاكات من 1989 ـ 2019م

أبو محمد جعفر: أموال الصندوق تعرّضت للهدر والتبديد

الحبر: قتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات صارخة وقعت في الفترة السابقة

وقفة احتجاجية لأسر معتقلي النظام المباد تتحوّل لمواجهات مع المارة

قوى الحرية تدعو لاعتماد نظام مراحل الابتدائي ـ المتوسطة ـ الثانوية

آخر لحظة

الحكومة تدرس الإفراج عن رموز النظام

تصفية مؤسسات إعلامية مملوكة للمخابرات

أجانب ينهبون ذهب وأموال معدنين بالشمالية

وفاة (120) طفلاً يوميا بسوء التغذية

حركة مناوي تطالب بإرجاء تعيين الولاة

(460) مليون يورو مساعدات أوروبية للسودان

السوداني

466 مليون يورو مساعداتٍ أوروبية للسودان

نبيل أديب للسوداني: سنقدّم المتورّطين في فضّ الاعتصام للعدالة بغضّ النظر عن الأسماء

كذّبتنا”زيرو فساد”..أسرتا معتقلين: لا بلاغات ضد طه وهارون بالثراء الحرام

الحكومة تشرع في تشكيل قوة مشتركة لمواجهة تهديدات بوكو حرام

مدير السدود يصدر قرارًا بإيجار المركبات الحكومية