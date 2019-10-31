مصارعة نسائية في السعودية لأول مرة رسمياً ..!

الخليج 365 :

تقام في الرياض الخميس مباراة مصارعة نسائية استعراضية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية “دبليو دبليو اي”، وذلك لأول مرة في المملكة الساعية لاستقطاب السياح وخلع عباءة التشدد. وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها: “أول نزال للسيدات في المملكة العربية السعودية سيقام غدا 31 تشرين الاول/أكتوبر”. وأضافت أن مباراة نجمتيها نتاليا ولايسي إيفانز ستكون داخل استاد الملك فهد، في أول عرض مصارعة نسائية في المملكة الخليجية. وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، بدأت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في منتصف 2017. فسمحت المملكة باقامة الحفلات الموسيقية بعد عقود من المنع، ورفعت الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعادت فتح دور السينما. وأثارت فعالية المصارعة النسائية ردود فعل ساخطة بين المغردين السعوديين، الذين اعتبروا أن هذا الأمر يعد تجاوزا على جميع الثوابت التي يدين بها الشعب السعودي. ووصف مغردون فعاليات هيئة الترفيه التي تشرف على “موسم الرياض” بـ”المستفزة” والتي تسعى إلى “الانحدار” بأخلاق السعوديين.