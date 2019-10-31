خبراء يثمنون العمل مع روسيا لتطوير القوات المسلحة

أثنى خبراء على اتجاه السودان العمل مع دولة روسيا في مجال تطوير مقدرات القوات المسلحة وإصلاح المؤسسة العسكرية، مشيدين بتصريحات رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالخصوص خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي الروسية مؤخراً.

وأكد الخبراء أن السودان في انتظار اعتماد الرئيس الروسي للاتفاقيات العسكرية الموقعة بين البلدين، توطئة لتنفيذها لإصلاح المؤسسة العسكرية وتطوير القوات المسلحة.

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وأوضح الخبير في مكافحة الإرهاب د. محمد جمال الدين جامع، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن السودان من الممكن أن يحقق الاستفادة الجمة من الاتفاقات العسكرية الموقعة مع الجانب الروسي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مبيناً أن السودان عضو أصيل في ملتقى موسكو الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تستضيف فيه روسيا عدداً من الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم،والتنسيق مع الخبرات الروسية لتحقيق الأهداف المشتركة. وأضاف جامع أن السودان يمكن أن يستفيد من الدعم الروسي في التأهيل الفني للكوادر السودانية وبناء قدراته.

وعلى صعيد متصل أكد الخبير الاستراتيجي، د.الرشيد محمد إبراهيم، أن القوات المسلحة السودانية وبموجب اتفاقات التعاون العسكري مع روسيا، من الممكن أن تحدث لها نقلة نوعية في التطوير والتحديث خاصة في مجالات السلاح والعتاد، مشيراً للمقدرات العسكرية الهائلة لروسيا كدولة عظمى، وأشار د.الرشيد إلى أن اللغة المفهومة والمسموعة في عالم اليوم هي لغة القوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)