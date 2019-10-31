تفاوت أسعار السلع الأساسية بأسواق الخرطوم

شهدت أسعار السلع الأساسية من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم .وفي جولة (لسونا) بسوق الخرطوم للخضروات وضح أن سعر كيلو الطماطم بلغ 100 جنيه، وكيلو الفلفلية 80 جنيها، كيلو الكوسا 30 جنيها، كيلو الباذنجان 50 جنيها، العجور 10 جنيهات ، كيلو البامبي 30 جنيها، كيلو الخيار 60 جنيها، كيلو البطاطس 60جنيها، ربطة الملوخية 20 جنيها، ربطة الرجلة 20 جنيها، ربطة السبانخ 20 جنيها، كيلو البصل الأبيض 40 جنيها، كيلو الليمون 80 جنيها كيلو البامية 60 -70 جنيها، كيلو القرع 40جنيها، ربطة الشمار والبقدونس 10 جنيهات.

اما أسعار اللحوم الحمراء فتتفاوت ، حيث بلغ كيلو الضأن ما بين 400 – 500 جنيه، كيلو العجالي ما بين 280 – 320 جنيه، ، كيلو المفرومة 350– 400 جنيه، كيلو الضأن صافي 400 – 450 جنيها.

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اما أسعار اللحوم البيضاء،بحسب سونا – فبلغ سعر طبق البيض حبة كبيرة مزارع 180 – 200 جنيه، طبق البيض حبة صغيرة 150 جنيها، كيلو الفراخ الشركة العربية 160 جنيها، كيلو الفراخ مزارع 150 – 160 جنيها

اما أسعار الأسماك، فبلغ كيلو البلطى 170 جنيها، كيلو البياض 220 جنيها، كيلو القرقور 100 جنيه، كيلو العجل 250 جنيها، كيلو التانبيرة 250جنيها، كيلو القرموط 170جنيها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)