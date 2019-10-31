تجمع المهنيين: سحب الثقة من النقابات خطوة مفصلية

أكد الأستاذ عمار الباقر عضو تجمع المهنيين السودانين أن عملية سحب الثقة عن النقابات بالمؤسسات الحكومية تعتبر خطوة مفصلية في سبيل عودة النقابات المستقلة .

وكشف الباقر في ندوة “الطريق إلى استعادة النقابات” التي نظمها تجمع مهنيي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية – القطاع العام والخاص، كشف عن صعوبات وممانعة تواجه هذه العملية من عناصر العهد البائد وخاصة في اتحاد المعلمين متمثلة في تهديد العاملين بعدم التوقيع وعدم إلمام البعض بالعملية نفسها.

وقال إن العملية في غاية البساطة، موضحا ذلك بتوقيع 50% من العاملين زائد واحد وتسليم الكشوفات لمسجل تنظيمات العمل ومن ثم تكوين لجنة تسيير وصولا لجمعية عمومية، داعيا إلى تفهم القوانين الدولية فيما يتعلق بالنقابات .

ودعا الباقر إلى انتزاع النقابات وانتخابها وفق معايير الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وديمقراطية العمل وحرية تعبر عن القواعد والطوعية في العمل، وكشف عن مقترح لتعديل القانون من تجمع المهنيين ستطرح مسودته للعاملين لحين البت في أمره .

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وأرسل الأستاذ عمار الباقر رسائل للعاملين عبرت عن مفهوم النقابات في تفعيل الإنتاج و فهم سياسة المؤسسة وأهدافها الكلية، كما دعا العاملين في الصندوق الوطني إلى تطوير الصندوق، وختم حديثه بالتأكيد أن النقابات في قلب شعارات الثورة.

من جانبه دعا عروة الصادق عضو تجمع المهنيين السودانيين بحسب سونا – إلى مراجعة هيكل المؤسسات و انتخاب نقابات قومية قوية لا تخضع المطالب إلى عملية فلترة كما سماها، وأضاف أن طرق أبواب المسئولين حق مشروع للعاملين، وطالب باللجوء إلى الاحتجاجات حال تعذر ذلك .

ولفت إلى أن عودة المفصولين من الخدمة المدنية أمر ضروري وحتمي، مبينا أن الحق والعدل والشفافية أساس الفترة المقبلة، وشدد على أن زمن الفوضى بالمؤسسات انتهى وطالب بكشف بواطن الخلل بالمؤسسات من العاملين أنفسهم.

إلى ذلك قدم الأستاذ محمد الحسن المفوض العام للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شرحا لمجهودات الصندوق في الحماية الاجتماعية للعاملين بالخرطوم والولايات، فيما قال ممثل مهنيي الصندوق إن استعادة النقابة استعادة للحقوق المسلوبة، ودعا إلى التكاتف والتعاضد والبعد عن الحساسيات لتطوير العمل بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)