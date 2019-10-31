مدير وزارة الإنتاج بالجزيرة تتفقد الزراعة المطرية

وجهت توحيدة بابكر محمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة، إدارة وقاية النباتات بالولاية بالعمل على مكافحة الآفات بمحلية المناقل، ودعت لضرورة الإسراع برفع البلاغات الخاصة بالآفات، وأعلنت استعدادها لتذليل كافة المعوقات التي تعترض الزراعة المطرية بجميع المحليات.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية صباح اليوم ببعض مناطق الزراعة المطرية بمحلية المناقل، وشملت الجولة منطقة دار السلام مربوع مطيرة الزراعي بريفي الجاموسي، ورافقها أحمد عبد الرحيم نائب المدير التنفيذي للمحلية ومديرو الإدارات الزراعية بالوزارة والمحلية.

والتقت توحيدة بمزارعي المنطقة برئاسة العمدة علي محمد الزين، والذي أوضح أن مساحة المشروع تجاوزت (400) ألف فدان تمت زراعتها بالذرة والسمسم والدخن، وبلغ متوسط إنتاج فدان الذرة (20) جوالاً، وكشف عن تأثر جزء من المشروع بالطيور والجراد ورغم ذلك الموسم يبشر بإنتاجية عالية.

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من جانبه أشاد عبد الرحيم بالإنتاجية العالية في هذا الموسم، معلناً جاهزية المحلية لتقديم كل الدعم للمزارعين.

وفي سياق متصل شملت الجولة مشروع الفرضي الزراعي بوحدة الريفي الإدارية، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة المشروع المهندس عبد الله أحمد عبد الله أن مساحة المشروع (352) فداناً مزروعة مطرياً بالذرة والسمسم حيث يبلغ متوسط إنتاج فدان الذرة (20) جوالا، وأشار للترتيبات الجارية لزراعة محصولات العروة الشتوية.

وأكدت توحيدة بحسب سونا – اهتمام الدولة بنهضة القطاع الزراعي وتذليل كافة العقبات التي تعترضه، ووجهت مزاعي المنطقة بالإبلاغ المبكر عن الآفات الزراعية للإسهام في زيادة إنتاجية الزراعة المطرية في كافة محليات الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)