خطوة بسيطة بهاتفك تمنع “أبل” من التجسس عليك

قالت تقارير إعلامية إن التحديث الأخير لأجهزة أبل يسمح بتسجيل محادثات المستخدمين مع “سيري”، من أجل الاستماع إليها ومراجعتها، وهو ما يعد نوعاً غير مباشر من “التجسس”.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أبل استأنفت مرة أخرى استخدام البشر لمراجعة خدمات “Siri”، وذلك بعد إطلاق أحدث تحديثاتها “iPhone iOS 13.2″، الذي بات متوفرا الآن.

ويقول المنتقدون إن استخدام البشر للاستماع ومراجعة التسجيلات “أمر مقلق ويزيد من فرص قيام الموظف بتسريب تفاصيل المحادثات”.

وفي أغسطس الماضي، ألغت الشركة الأميركية هذه الخطوة، واعتذرت لمستخدميها، بعد تعرضها لانتقادات قوية بسبب “انتهاك الخصوصية”.

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وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، مرارا أن مؤسسته تؤمن بأن “الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان”، إلا أن التحديث الجديد يتناقض مع هذه التصريحات، حيث أن تسجيل المحادثات والاستماع إليها من طرف البشر “ينتهك قواعد الخصوصية”.

ولتدارك الأمر، قدمت أبل في النسخة الجديدة من “iOS”، خطوة بسيطة تجعل المستخدم يتحكم في الخاصية، من خلال اختيار “Not Now” (ليس الآن) لرفض تخزين المحادثة ومراجعتها.

وقالت “ديلي ميل” إن إيقاف تشغيل الخاصية يتم في صفحة “الإعدادات”.

وتشير شركات التكنولوجيا إلى أن تسجيل المحادثات لا يهدف إلى التجسس على المستخدمين، بل يساعد ويحسن خدمات الذكاء الاصطناعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)