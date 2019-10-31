مجلس الوزراء يعلن الأحد العاشر من نوفمبر عطلة رسمية

التاريخ: 31-أكتوبر-2019 فى : أخبار ٲعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم “الخميس” ٲن الأحد الموافق العاشر من نوفمبر 2019م عطلة رسمية في جميع ٲنحاء البلاد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب المجلس عن تمنياته أن تعود ذكرى المولد والبلاد والأمة الإسلامية وهي ٲكثر تمسكاً بكتاب الله ونهج نبيه الكريم. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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