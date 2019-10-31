المئات يتظاهرون بالخرطوم للمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة وحل “حزب البشير”

تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، الخميس، لتنفيذ مطالب الثورة الداعية إلى حل “حزب المؤتمر الوطني”، وإقالة رموز النظام السابق، وتقديم المتورطين في فض الاعتصام لمحاكمات عادلة.

ورفع المتظاهرون أمام وزارة العدل، الأعلام الوطنية، وصور الشهداء، واللافتات المطالبة بحل حزب الرئيس المعزول عمر البشير “المؤتمر الوطني”، كما رددوا شعارات تدعو إلى تقديم المتورطين في فض الاعتصام لمحاكمات عادلة، بحسب الأناضول.

وقتل 61 شخصاً خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى الحرية والتغيير عددهم بـ 128، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلاً.

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وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمراً بالفض.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)