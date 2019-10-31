الطاقة تبحث سير العمل في امتياز الشركة السودانية القطرية

بحث وزير الطاقة والتعدين م.عادل علي إبراهيم، سير عمل الشركة السودانية القطرية للتعدين العاملة في مجال التنقيب عن معدن النحاس والذهب في امتيازات مربعي (62- 62B) في ولاية البحر الأحمر.

واستقبل الوزير بمكتبه في الخرطوم، يوم الخميس، رئيس مجلس إدارة الشركة خالد العبيدلي.

وأكد الوزير بحسب الشروق – التزامه التام بتسهيل عمل الشركات كافة التي تعمل في مجال الطاقة والتعدين، بإزالة التشوهات كافة التي أقعدت الاستثمار في هذا المجال سابقاً.

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وتعهد بتنفيذ منهج التغيير الجديد الذي يعتمد على التعامل المباشر والشفافية وسرعة إنفاذ الاتفاقيات وتسهيل عمل الشركات حتى تحقق المصالح المشتركة. وأكد أن أبواب الاستثمار مفتوحة لشركات العالم كافة، بمنهج يقتضي العمل بتقنيات حديثة تمكن البلاد من الاستفادة من ثرواتها المتعددة.

وقال الوزير إن الشركات القطرية معروفة بإمكاناتها الفنية والتقنية، مثمناً ماتقوم به الشركة في مجال البحث عن المعادن وفق المعايير المطلوبة مما يجعلها ذات خصوصية في التعامل.

من جانبه، أوضح العبيدلي المدير التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعمل في مربعين بالبحر الأحمر، وتضم كوادر سودانية بنسبة 95 بالمئة وأعمالها تسير بصورة طيبة في مربع (62)، وهنالك بعض العقبات في مربع (62B) بسبب التعدين الأهلي، آملاً في تسهيل عمل الشركة حتى الوصول للإنتاج وفق الاستراتيجية الموضوعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)