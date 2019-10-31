صافرة نيجيرية تضبط مباراة صقور الجديان أمام ساوتومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) مهام إدارة مباراة منتخب السودان ساوتومي في الجولة الأولى من تصفيات أمم افريقيا 2021م، لطاقم تحكيم نيجيري بقيادة أحمد علي موسى حكماً للوسط، ومحمدو يحيى جادو مساعد أول، وعبدالعزيز يوكوبا مساعد ثاني، وموسى محمدو آلو حكماً رابعاً، ويراقبها الاريتري توكو قويش من اريتريا، ومقيم الحكام عصام إبراهيم من ليبيا. المادة السابقة حمدوك يلتقي قادة حركة مناوي بمكتبه….

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